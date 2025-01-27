В Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 27 января 2025 года прокомментировала случаи нападения на медицинских работников, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, последний случай, когда девушка напала на гинеколога, потряс медицинское сообщество.

"Медицинское сообщество искренне возмущено. Буквально месяц назад мы видели случай, когда родственники тяжело больной избили сотрудников скорой медицинской помощи во время оказания реанимационных мероприятий. Этот инцидент с акушером-гинекологом также вызвал серьезный резонанс. Что касается усиления мер ответственности за нападение на медработников и причинение им вреда во время исполнения служебных обязанностей, соответствующие нормы уже поддержаны Генеральной прокуратурой", – озвучила Акмарал Альназарова.

Глава Минздрава подчеркнула, что сейчас эти нормы проходят внутригосударственное согласование.

"Министерство здравоохранения инициировало эти изменения, и депутаты Парламента активно их обсуждают. Я думаю, что в течение этого года мы внесем поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат уголовную ответственность для граждан, совершающих нападения на медработников при исполнении служебных обязанностей", – сказала Акмарал Альназарова.

Она рассказала, что планируется ввести различные меры наказания, начиная от штрафов и заканчивая уголовной ответственностью в виде лишения или ограничения свободы. Эти нормы сейчас находятся на стадии согласования, но, по словам министра, в ближайшее время их опубликуют.

"Что касается конкретно этого случая, то по моему поручению профсоюзные медицинские организации уже подключились к оказанию поддержки нашему медработнику, в том числе предоставляют дополнительную юридическую консультацию", – заявила Акмарал Альназарова.

Относительно справедливости штрафов глава Минздрава подчеркнула:

"Все штрафы должны быть соразмерны нарушению и тому вреду, который наносится профессиональной деятельности медработников".

О том, что Министерство здравоохранения Казахстана инициирует защиту медицинских работников через поправки в Уголовный кодекс РК, стало известно 12 февраля 2024 года.