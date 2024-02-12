В Казахстане хотят ужесточить ответственность за нападение на медработников

Министерство здравоохранения Казахстана инициирует защиту медицинских работников через поправки в Уголовный кодекс РК, сообщает Zakon.kz.

В последнее время стали все чаще происходить инциденты с нападением на медработников. Минздрав считает эти действия против людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, "совершенно антигуманными и противоправными, и намерено усиливать защиту медицинского персонала, используя инструменты законодательного поля".

"Министерством здравоохранения будут повторно инициированы поправки, направленные на введение отдельной нормы в Уголовный кодекс, предусматривающей уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в ходе исполнения служебного долга", – говорится в сообщении Минздрава 12 февраля 2024 года.

Предлагаемые нормы в УК РК призваны значительно усилить защиту медицинского персонала, подчеркивая важность уважения к их профессиональным обязанностям.

"В ближайшее время подготовленные законодательные поправки будут представлены для обсуждения в межведомственной рабочей группе с участием правоохранительных и заинтересованных органов", – добавили в пресс-службе Минздрава.

С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано, как минимум, два нападения на водителей скорой помощи: в конце января – в Караганде, в феврале – в Щучинске.