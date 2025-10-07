Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала о фактах нападения на врачей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава сообщила, что за последние пять лет выявлено порядка 175 фактов нападения на медработников. "Статистика неутешительная, и она из года в год растет. По поручению президента на сегодня выработаны меры по усилению административной и внесению уголовной ответственности за нападения на медработников. Сегодня они прошли согласование всех госорганов, Администрации президента и Генеральной прокуратуры. Считаем, что при поддержке депутатов Парламента до конца 2025 года мы эти поправки примем", – заявила Акмарал Альназарова. Материал по теме Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков 23 июля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами.

