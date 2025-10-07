Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала о фактах нападения на врачей, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минздрава сообщила, что за последние пять лет выявлено порядка 175 фактов нападения на медработников.
"Статистика неутешительная, и она из года в год растет. По поручению президента на сегодня выработаны меры по усилению административной и внесению уголовной ответственности за нападения на медработников. Сегодня они прошли согласование всех госорганов, Администрации президента и Генеральной прокуратуры. Считаем, что при поддержке депутатов Парламента до конца 2025 года мы эти поправки примем", – заявила Акмарал Альназарова.
23 июля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript