#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 12:51 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала о фактах нападения на врачей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава сообщила, что за последние пять лет выявлено порядка 175 фактов нападения на медработников.

"Статистика неутешительная, и она из года в год растет. По поручению президента на сегодня выработаны меры по усилению административной и внесению уголовной ответственности за нападения на медработников. Сегодня они прошли согласование всех госорганов, Администрации президента и Генеральной прокуратуры. Считаем, что при поддержке депутатов Парламента до конца 2025 года мы эти поправки примем", – заявила Акмарал Альназарова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 12:51
Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков

23 июля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников
14:57, 27 января 2025
В Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников
В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится
11:18, Сегодня
В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится
Казахстанского хирурга подозревают в том, что он оперировал пьяным
12:17, Сегодня
Казахстанского хирурга подозревают в том, что он оперировал пьяным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: