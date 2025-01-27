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Общество

В Минздраве прокомментировали случай заражения ВИЧ роженицы в Кызылорде

Акмарал Альназарова , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:22 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 27 января 2025 года прокомментировала информацию о том, что в Кызылорде у женщины выявили ВИЧ-инфекцию после переливания крови, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В соцсетях ранее появилась информация, что в областном перинатальном центре Кызылорды женщине, поступившей в тяжелом состоянии после родов, перелили кровь от 12 доноров. Через месяц у нее подтвердился ВИЧ. В сообщении говорилось, что после этого якобы не стали проводить расследование. 

Акмарал Альназарова, комментируя случай, отметила, что он на контроле Министерства здравоохранения.

"Проводится соответствующее расследование. Говорить о том, что никого не привлекли к ответственности, мы не можем", – дополнила министр.

Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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