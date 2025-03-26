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Общество

Глава Минздрава о причине заражения роженицы ВИЧ: Такие казуистические случаи бывают

Кызылорда, Минздрав, ВИЧ , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:34 Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК Акмараль Альназарова в кулуарах Мажилиса 26 марта 2025 года рассказала, как роженица заразилась ВИЧ в одной из казахстанских больниц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Альназарова напомнила, что этот случай был в Кызылординской области.

"Случай произошел в перинатальном центре. Соответствующие расследования были проведены всеми республиканскими центрами, которые координируют данную службу. И было выявлено, что пациент, который в итоге стал источником заражения, сдавал кровь в "серо-негативное окно", то есть он был заражен, но анализ крови еще этого не показывал. Поэтому на данном этапе, именно на этапе оказания медицинской помощи, здесь прямого, умышленного нарушения каких-то стандартов не было", – заявила она.

Этот период носительства вируса, по ее словам, ни клинически, ни инструментально, ни лабораторно не подтверждается.

"Именно в это серо-негативное окно этот пациент сдавал свою кровь. В связи с чем при соответствующих процедурах ситуация с заражением произошла. Сегодня эта пациентка получает соответствующее лечение полностью за счет бюджета, находится на контроле, у ребенка анализы все отрицательные, он у нас тоже на контроле. Такая ситуация в мире, к сожалению, такие казуистические случаи случаются. Соответствующие нормативно-правовые акты для того, чтобы исключить и усилить контроль, мы вносим сейчас. Соответствующую работу проводит Комитет санэпидконтроля", – резюмировала глава Минздрава.

27 января 2025 года министр подтвердила случай заражения роженицы ВИЧ после переливания крови.

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Мадина Мамырханова
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