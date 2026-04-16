#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

Казахстанцев призвали срочно проверить взносы ОСМС

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пресс-служба НАО "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) накануне, 15 апреля 2026 года, обратилась к казахстанцам со срочным призывом проверить на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в фонде, своевременная уплата взносов и отчислений – это основа непрерывного доступа граждан к медицинской помощи в системе ОСМС.

"Статус "застрахован" формируется только при наличии непрерывных платежей за последние 12 месяцев. При перерывах в оплате статус приостанавливается, что ограничивает доступ к медицинской помощи в системе ОСМС. Взносы и отчисления необходимо уплачивать ежемесячно. Контроль за их полнотой и своевременностью осуществляют органы государственных доходов. При нарушении сроков начисляется пеня, а также применяются меры налогового администрирования", – предупредили казахстанцев.

Отмечается, что мониторинг соблюдения обязательств по уплате отчисления и взносов в систему ОСМС осуществляется Комитетом государственных доходов (КГД) совместно с ФСМС.

По итогам 2025 года, согласно предоставленной информации, зафиксированы многочисленные случаи несвоевременной уплаты взносов и отчислений среди работодателей, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

"Чтобы избежать ограничений и сохранить доступ к медицинской помощи, рекомендуется заранее проверять наличие неуплаченных периодов и при необходимости произвести уплату за пропущенные месяцы", – призвали казахстанцев.

14 апреля 2026 года стало известно, что в Казахстане сокращают необоснованные расходы на ОСМС. О том, как будут реформировать Фонд социального медицинского страхования, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
