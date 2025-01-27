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Общество

Кого коснутся изменения модели финансирования ОСМС в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 16:17 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 27 января 2025 года озвучила, как изменится модель финансирования ОСМС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее на правительственном часе в Мажилисе министр озвучила, что есть хроническое недофинансирование здравоохранения и недоступность медицинской помощи, а также отклонение от первоначальной модели финансирования ОСМС. В связи с чем журналисты уточнили, планирует ли Минздрав пересмотреть взносы для государства, работодателей и ИП или рассмотреть иные меры по увеличению доходной части системы.

"После предложения нас поддержали Министерство финансов и Министерство национальной экономики, и уже есть заключение республиканской бюджетной комиссии о поэтапном увеличении взносов государства с 2027 года на 0,5% каждые два года. Это действительно позволит увеличить доходную часть бюджета, расширить количество медицинских услуг, повысить тарифы и заработную плату медработников", – ответила министр.

Она отметила, что взносы работников и работодателей останутся неизменными.

"Однако предлагается увеличить порог отчислений для работников, которые получают заработную плату свыше 850 тыс. тенге. Сейчас отчисления составляют 2% только от этой суммы, независимо от общего размера заработной платы. Предлагается сделать взносы более соразмерными: если человек зарабатывает более миллиона тенге, он отчисляет не 2%, а около полутора процентов, тогда как при заработной плате в 500 тыс. тенге отчисляется полных 2%", – сказала Альназарова.

С ее слов, в настоящее время чем выше заработная плата, тем ниже ставка взноса в процентном соотношении.

"Министерство здравоохранения предлагает увеличить верхний предел отчислений. Сейчас он ограничен 10 МЗП (минимальных заработных плат), а предлагается увеличить его в пять раз – до 50 МЗП. Эти изменения затронут население с заработной платой выше 850 тыс. тенге, что составляет около 9% от общего числа работающих, по официальным данным", – дополнила глава Минздрава.

По ее мнению, таким образом новая система будет более справедливой по отношению к тем, кто выплачивает 2% от своей заработной платы.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов озвучил, что казахстанцы разочарованы системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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