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Общество

Депутат предлагает установить соцприложения на импортируемые в Казахстан смартфоны

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 17:40 Фото: pexels
Депутат Екатерина Смышляева на правительственном часе в Мажилисе 27 января 2025 года рассказал о проблемах здравоохранения в части цифровизации, передает корреспондент Zakon.kz.

Смышлаева отметила, что в регионах можно наблюдать картину, как работники медорганизаций становятся по совместительству IT-консультантами.

"Прямо на приемах они вместе с пациентами не только разъясняют, как пользоваться сервисом, но и вынуждены устанавливать на телефоны приложения eGov для получения бесплатных лекарств или просмотра больничного листа. А ведь инструмент давно стал неотъемлемой частью жизни каждого гражданина, обеспечивая доступ к его базовым потребностям. Поэтому пора поднять вопрос предустановки государственных социальных приложений на все импортируемые в страну смартфоны", – предложила она.

По ее словам, для борьбы с интернет-мошенничеством в государственных цифровых сервисах не должно быть ссылок и удаленных авторизаций через SMS-коды.

"Иначе мы окончательно запутаем людей. Кроме того, важно использовать как минимум двухфакторную аутентификацию".Екатерина Смышляева

Указала депутат и на то, что в здравоохранении все еще отсутствует общее хранилище медицинских данных.

"Для этого необходимо системное финансирование. И оно должно быть государственным, ведь медицинская информация является одной из самых дорогих и чувствительных. Именно поэтому частные корпорации демонстрируют неслыханную щедрость и предлагают якобы безвозмездную помощь в создании и сопровождении медицинских систем. Но нужно помнить, что "если вы не платите за товар, то вы и есть товар", – резюмировала Екатерина Смышляева.

Ранее стало известно, что в системе ОСМС планируют внести изменения до 2027 года.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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