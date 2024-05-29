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Казахстанцам запретили посещать три острова на Алаколе

Казахстанцам запретили посещать три острова на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 12:26 Фото: primeminister.kz
Администрация Алакольского природного заповедника выступила с заявлением. В нем говорится о запрете посещения трех островов на озере, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 29 мая 2024 года сказано, что острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе находятся на северо-восточной, наиболее глубоководной части озера. Они образуют подобие небольшого архипелага длиной 17 км и до 40 км в окружности.

Отмечено, что остров Орта Аралтобе является уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока.

Алакольский государственный природный заповедник предупреждает:

"Острова относятся к категории особо охраняемых природных территорий. Данные острова в период с мая по сентябрь являются местом гнездования многих видов птиц, в том числе там встречаются птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана и Международного союза охраны птиц. И поэтому на данной территории не должно быть факторов беспокойства птиц людьми".

В заключении говорится, что посещение островов на каком-либо транспорте категорически запрещается.

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27 мая 2024 года сообщалось, что к лету запустят дополнительные рейсы на Алаколь и Балхаш.

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