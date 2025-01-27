Несколько часов без воды проведут жители Петропавловска
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В "Кызылжар су" сообщили о критическом снижении давления воды в ночь на 29 января, сообщает Zakon.kz.
По информации Петропавловск.news, из-за работ на водозаборных сооружениях по демонтажу и монтажу запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования 29 января с 00:00 до 12:00 будет критически снижено давление в системе водоснабжения. Это произойдет в рамках реализации проекта "Реконструкция насосной станции первого подъема НС-1 в Петропавловске".
Жителям города рекомендуют сделать необходимый запас воды. После завершения работ подачу воды возобновят.
Ранее сообщалось, что жители Петропавловска без счетчика в домах будут переплачивать за воду.
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