Заключенные колоний Костанайской области стали участниками конкурса
Фото: flickr
В Департаменте уголовно-исполнительной системы по Костанайской области провели областной конкурс прикладного искусства "Үміт-2025". Он стал площадкой для демонстрации талантов осужденных и их творческого потенциала, сообщает Zakon.kz.
По информации kstnews.kz, на конкурсе представили картины и изделия прикладного искусства, выполненные осужденными.
Фото: kstnews.kz
Организаторы конкурса пояснили, что это направлено на развитие у заключенных понимания красоты природы, произведений искусства, литературы, живописи, содействующее воспитанию эстетического вкуса и доброжелательного отношения к окружающей среде.
Фото: kstnews.kz
Во время конкурса представили разнообразные работы, отражающие внутренний мир участников и их стремление к самовыражению.
По итогам конкурса лучшие изделия отметили благодарственными грамотами и в порядке статей 128-129 УИК РК будет рассмотрен вопрос о поощрении осужденных.
Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников.
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