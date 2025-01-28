Заключенные колоний Костанайской области стали участниками конкурса

В Департаменте уголовно-исполнительной системы по Костанайской области провели областной конкурс прикладного искусства "Үміт-2025". Он стал площадкой для демонстрации талантов осужденных и их творческого потенциала, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, на конкурсе представили картины и изделия прикладного искусства, выполненные осужденными.

Фото: kstnews.kz

Организаторы конкурса пояснили, что это направлено на развитие у заключенных понимания красоты природы, произведений искусства, литературы, живописи, содействующее воспитанию эстетического вкуса и доброжелательного отношения к окружающей среде.

Фото: kstnews.kz

Во время конкурса представили разнообразные работы, отражающие внутренний мир участников и их стремление к самовыражению.

По итогам конкурса лучшие изделия отметили благодарственными грамотами и в порядке статей 128-129 УИК РК будет рассмотрен вопрос о поощрении осужденных.

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