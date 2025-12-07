#Казахстан в сравнении
События

Новую колонию для несовершеннолетних открыли в Алматы

колония, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 11:58 Фото: МВД РК
7 декабря 2025 года в Алматы официально начало работу новое учреждение уголовно-исполнительной системы для содержания несовершеннолетних осужденных, сообщает Zakon.kz.

Объект посетил и проинспектировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он ознакомился с организацией работы, условиями содержания и образовательной средой для подростков, пишет пресс-служба МВД.

"Учреждение рассчитано на 200 мест и построено в соответствии с международными стандартами обращения с осужденными". МВД РК

Как заверили в МВД, в колонии созданы безопасные, современные и психологически комфортные условия для содержания подростков. Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Несовершеннолетние осужденные обучаются в школе BINOM и колледже, где осваивают востребованные специальности: токарное и сварочное дело, швейное производство, парикмахерское искусство.


На территории объекта оборудованы:

  • библиотека и актовый зал;
  • столовая и медицинский пункт;
  • футбольное поле, баскетбольный зал, workout-площадка;
  • учебные классы и производственные мастерские.
"Открытие такого учреждения – это, безусловно, важный шаг. Но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша главная задача – сделать все возможное, чтобы это учреждение не заполнялось. Профилактика, работа с семьями, образование и поддержка должны стоять впереди наказания. Мы должны не просто обеспечивать порядок, но и предотвращать ситуации, когда дети оказываются в пенитенциарной системе", – сказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Также в МВД отметили, что образование, профессиональное обучение, психологическая поддержка и работа над личными целями дают осужденным шанс вернуться в общество более готовыми к изменениям.

"Такой подход помогает подросткам успешнее адаптироваться после выхода и снижает вероятность повторных правонарушений".МВД РК

Ранее МВД раскрыло шокирующие детали дела убийства Яны Легкодимовой.

