Новую колонию для несовершеннолетних открыли в Алматы

7 декабря 2025 года в Алматы официально начало работу новое учреждение уголовно-исполнительной системы для содержания несовершеннолетних осужденных, сообщает Zakon.kz.

Объект посетил и проинспектировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он ознакомился с организацией работы, условиями содержания и образовательной средой для подростков, пишет пресс-служба МВД.

"Учреждение рассчитано на 200 мест и построено в соответствии с международными стандартами обращения с осужденными". МВД РК

Как заверили в МВД, в колонии созданы безопасные, современные и психологически комфортные условия для содержания подростков. Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Несовершеннолетние осужденные обучаются в школе BINOM и колледже, где осваивают востребованные специальности: токарное и сварочное дело, швейное производство, парикмахерское искусство.





На территории объекта оборудованы:

библиотека и актовый зал;

столовая и медицинский пункт;

футбольное поле, баскетбольный зал, workout-площадка;

учебные классы и производственные мастерские.

"Открытие такого учреждения – это, безусловно, важный шаг. Но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша главная задача – сделать все возможное, чтобы это учреждение не заполнялось. Профилактика, работа с семьями, образование и поддержка должны стоять впереди наказания. Мы должны не просто обеспечивать порядок, но и предотвращать ситуации, когда дети оказываются в пенитенциарной системе", – сказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Также в МВД отметили, что образование, профессиональное обучение, психологическая поддержка и работа над личными целями дают осужденным шанс вернуться в общество более готовыми к изменениям.

"Такой подход помогает подросткам успешнее адаптироваться после выхода и снижает вероятность повторных правонарушений". МВД РК

Ранее МВД раскрыло шокирующие детали дела убийства Яны Легкодимовой.