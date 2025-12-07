Новую колонию для несовершеннолетних открыли в Алматы
Объект посетил и проинспектировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он ознакомился с организацией работы, условиями содержания и образовательной средой для подростков, пишет пресс-служба МВД.
"Учреждение рассчитано на 200 мест и построено в соответствии с международными стандартами обращения с осужденными". МВД РК
Как заверили в МВД, в колонии созданы безопасные, современные и психологически комфортные условия для содержания подростков. Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Несовершеннолетние осужденные обучаются в школе BINOM и колледже, где осваивают востребованные специальности: токарное и сварочное дело, швейное производство, парикмахерское искусство.
На территории объекта оборудованы:
- библиотека и актовый зал;
- столовая и медицинский пункт;
- футбольное поле, баскетбольный зал, workout-площадка;
- учебные классы и производственные мастерские.
"Открытие такого учреждения – это, безусловно, важный шаг. Но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша главная задача – сделать все возможное, чтобы это учреждение не заполнялось. Профилактика, работа с семьями, образование и поддержка должны стоять впереди наказания. Мы должны не просто обеспечивать порядок, но и предотвращать ситуации, когда дети оказываются в пенитенциарной системе", – сказал министр внутренних дел Ержан Саденов.
Также в МВД отметили, что образование, профессиональное обучение, психологическая поддержка и работа над личными целями дают осужденным шанс вернуться в общество более готовыми к изменениям.
"Такой подход помогает подросткам успешнее адаптироваться после выхода и снижает вероятность повторных правонарушений".МВД РК
