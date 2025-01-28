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Общество

Фотограф с гор поймал захватывающие виды Алматы

Фотограф с гор поймал захватывающие виды Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 11:20 Фото: Instagram/kosta.pov
Любитель-фотограф по имени Константин любит снимать Алматы с возвышенностей, откуда можно получить полный вид на город. На этот раз он поделился новыми кадрами с горы "Динамо", сообщает Zakon.kz.

После просмотра пользователи Казнета по-новому взглянули на знакомые места.

Серию снимков он разместил 27 января 2025 года на личной странице в Instagram. В подписи к ним значится: "Каменные джунгли – Алматы. Субботнее утро без смога".

Среди комментаторов, кто оставил восторженный отзыв, был и известный фотограф Дмитрий Доценко. Он кратко написал: "Отличные снимки".

Также пользователи пишут:

  • Обалдеть, как все видно.
  • Всегда проезжаю возле Нурлытау и думаю, почему все еще не перенесли эту ТЭЦ возле Аль-Фараби – так портит весь вид.
  • Фотки супер.
  • Ох и огненные фоточки!
  • Круто, как с космоса.

Стоит отметить, что несколько дней назад уже Доценко поделился с подписчиками фотографиями, на которых запечатлено уникальное событие – парад планет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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