Фотограф с гор поймал захватывающие виды Алматы
Фото: Instagram/kosta.pov
Любитель-фотограф по имени Константин любит снимать Алматы с возвышенностей, откуда можно получить полный вид на город. На этот раз он поделился новыми кадрами с горы "Динамо", сообщает Zakon.kz.
После просмотра пользователи Казнета по-новому взглянули на знакомые места.
Серию снимков он разместил 27 января 2025 года на личной странице в Instagram. В подписи к ним значится: "Каменные джунгли – Алматы. Субботнее утро без смога".
Среди комментаторов, кто оставил восторженный отзыв, был и известный фотограф Дмитрий Доценко. Он кратко написал: "Отличные снимки".
Также пользователи пишут:
- Обалдеть, как все видно.
- Всегда проезжаю возле Нурлытау и думаю, почему все еще не перенесли эту ТЭЦ возле Аль-Фараби – так портит весь вид.
- Фотки супер.
- Ох и огненные фоточки!
- Круто, как с космоса.
Стоит отметить, что несколько дней назад уже Доценко поделился с подписчиками фотографиями, на которых запечатлено уникальное событие – парад планет.
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