Фотограф с гор поймал захватывающие виды Алматы

Любитель-фотограф по имени Константин любит снимать Алматы с возвышенностей, откуда можно получить полный вид на город. На этот раз он поделился новыми кадрами с горы "Динамо", сообщает Zakon.kz.

После просмотра пользователи Казнета по-новому взглянули на знакомые места.

Серию снимков он разместил 27 января 2025 года на личной странице в Instagram. В подписи к ним значится: "Каменные джунгли – Алматы. Субботнее утро без смога".

Среди комментаторов, кто оставил восторженный отзыв, был и известный фотограф Дмитрий Доценко. Он кратко написал: "Отличные снимки".

Также пользователи пишут:

Обалдеть, как все видно.

Всегда проезжаю возле Нурлытау и думаю, почему все еще не перенесли эту ТЭЦ возле Аль-Фараби – так портит весь вид.

Фотки супер.

Ох и огненные фоточки!

Круто, как с космоса.

Стоит отметить, что несколько дней назад уже Доценко поделился с подписчиками фотографиями, на которых запечатлено уникальное событие – парад планет.