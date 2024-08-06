Невероятную красоту алматинских гор показал фотограф

Известный фотограф Александр Кузнецов 6 августа запечатлел красивые кадры в горах в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями он поделился на своей странице в Instagram. Снимки блогер сделал в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Боже, это так красиво! Благодарю.

Какая красота! Это надо уметь передать. Спасибо большое!

Потрясающе красиво!

Ранее фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 3 августа 2024 года на личной странице в Instagram разместил новые снимки, которые пришлись по душе многочисленной аудитории. Он показала красоту летнего Заилийского Алатау.

