Улыбку Луны над горами Алматы поймал в объектив известный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь порадовал подписчиков прекрасным видом на горы мегаполиса и восходящую Луну, сообщает Zakon.kz.
В этот раз в объектив своей камеры Доценко "поймал" известное среди любителей астрономии явление "улыбка Луны", когда Венера, Сатурн и спутник Земли выстраиваются в своеобразный смайлик, где планеты выступают в качестве глаз, а полумесяц – улыбки.
Явление можно было наблюдать в ночь на 25 апреля.
"Сегодняшний восход Луны на рассвете – редкий момент, когда свет ночи и утро соединяются в одном кадре. Такие моменты остаются в памяти надолго. Кстати, Луна, Венера и Сатурн нарисовали на небе грустный смайлик, переверните телефон направо в концовке видео и увидите его", – подписал видеозапись фотограф.
Ранее популярный фотограф отправился на "Байконур" и стал свидетелем запуска ракеты. Дмитрий Доценко не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией.
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