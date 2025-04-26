Улыбку Луны над горами Алматы поймал в объектив известный фотограф

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь порадовал подписчиков прекрасным видом на горы мегаполиса и восходящую Луну, сообщает Zakon.kz.

В этот раз в объектив своей камеры Доценко "поймал" известное среди любителей астрономии явление "улыбка Луны", когда Венера, Сатурн и спутник Земли выстраиваются в своеобразный смайлик, где планеты выступают в качестве глаз, а полумесяц – улыбки.

Явление можно было наблюдать в ночь на 25 апреля.

"Сегодняшний восход Луны на рассвете – редкий момент, когда свет ночи и утро соединяются в одном кадре. Такие моменты остаются в памяти надолго. Кстати, Луна, Венера и Сатурн нарисовали на небе грустный смайлик, переверните телефон направо в концовке видео и увидите его", – подписал видеозапись фотограф.

Ранее популярный фотограф отправился на "Байконур" и стал свидетелем запуска ракеты. Дмитрий Доценко не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией.