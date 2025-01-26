Парад планет запечатлел популярный алматинский фотограф

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками фотографиями, на которых запечатлено уникальное событие – парад планет, сообщает Zakon.kz.

Кадры он 26 января опубликовал на своей странице в Instagram.

"Парад планет – 2025. С 21 января на небе можно наблюдать одновременно шесть планет Солнечной системы. Я сфотографировал их и собрал в единую панораму с подписями. Листайте карусель, это одно фото", – написал блогер под постом.

Он отметил, что на небе хорошо видно глазами четыре яркие планеты:

Марс – в восточной части неба рядом с яркими звездами созвездия Близнецы.

Юпитер – находится высоко в небе.

Венера – самая яркая планета, в западной части низко над горизонтом.

Сатурн – он рядом с Венерой, еще ближе к горизонту.

"Еще две планеты Уран и Нептун можно увидеть в бинокль или с помощью фотоаппарата (на снимке едва заметные точки). Также ночное небо сейчас украшают звездное скопление Плеяды, узнаваемое созвездие Ориона и красивые яркие звезды, которые я также отметил на панораме", – рассказал Доценко.

Ранее Дмитрий Доценко поделился в социальных сетях красотой казахстанских морозов. Он снял видео с морозными узорами на окнах и растрогал подписчиков.

