Налоговикам могут вернуть некоторые контрольные функции в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на расширенном заседании правительства с участием президента 28 января 2025 года анонсировал усиление функции Налогового комитета, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на обсуждении в Парламенте находится проект нового Налогового кодекса. В документе, по его словам, предусмотрен ряд мер, связанных с сокращением налоговых льгот, повышением налогов для банков второго уровня, игорного бизнеса, на предметы роскоши и так далее.

"Налоговому комитету предлагается дискретно, взвешенно возвратить некоторые контрольные функции. В результате мы планируем увеличить доходную часть бюджета на порядка 5-7 трлн тенге. Это позволит нам увеличить бюджет развития с нынешних 8 до 20%. В случае необходимости мы индексируем адресную социальную помощь, заработные платы, пенсии, пособия будут индексированы на рост инфляции", – заверил Серик Жумангарин.

Ранее он высказался о госдолге страны. По его словам, этот показатель составляет 22,8% к ВВП.