В Казахстане может измениться статус некоторых поселков

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депзапрос анонсировал возможные изменения в статусе ряда населенных пунктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Изменения касаются поселков, входящих административно в состав городов, но расположенных на значительном удалении от них.

"По стране существуют поселки, состоящие в административной подчиненности городов областного значения. Министерством на постоянной основе ведется анализ правоприменительной практики действующего законодательства. На сегодняшний день центральными государственными и местными исполнительными органами ведется работа по внесению изменений в законодательство по административно-территориальному устройству страны. В частности, прорабатывается вопрос касательно отнесения поселков, находящихся в административной подчиненности городов областного значения, к категории сельских населенных пунктов", – говорится в ответе Жумангарина.

Также изучаются показатели данных населенных пунктов, включая динамику численности населения, удаленность от городов, оценку по видам деятельности, учет мнения населения о возможном изменении статуса и другое.

По итогам проведения анализа с учетом необходимости в установленном законодательном порядке будут приняты меры по инициированию соответствующих изменений в правовые акты.

О том, сколько городов в Казахстане, читайте в материале.