"Школу акимов" поручил ввести в Казахстане Токаев

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января высказался о повышении квалификации акимов на местах, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев. Это свыше 2,5 тыс. руководителей.

"Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект "Школа акимов". Главная задача госаппарата – решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал особое внимание уделить обращениям населения. По его данным, только в Администрацию Президента в прошлом году поступило свыше 50 тыс. обращений, а во все государственные органы страны – почти четыре миллиона.

"Данный показатель увеличивается из года в год. С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию "слышащего государства". Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур", – резюмировал Глава государства.

28 января Президент отметил, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.