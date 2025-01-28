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Политика

Правительство должно ответить, почему действующие второй год жесткие бюджетные правила не работают – Токаев

Правительство должно ответить, почему действующие второй год жесткие бюджетные правила не работают – Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:12 Фото: akorda.kz
Выступая 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе налогово-бюджетной политики, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что сегодня был заслушан дополнительный доклад на эту тему.

"Понятно, что для открытия новых производств, развития инфраструктуры, цифровизации процессов нужно привлекать средства инвесторов. С другой стороны, государство также будет наращивать инвестиции в экономику. Поэтому правительству предстоит распределить все средства в соответствии с четко выработанными приоритетами. Это один из основных принципов бюджетной дисциплины, которого нужно придерживаться правительству и акимам. В стране второй год действуют новые, достаточно жесткие бюджетные правила. Но на самом деле они не работают. Почему это произошло – на данный вопрос должно ответить само правительство".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, предлагаемые правительством меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда.

"Но нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов. Поэтому стоит задача тщательной разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов и их принятия в сжатые сроки. Большое значение имеет рациональное и справедливое распределение государственных средств между бюджетами всех уровней, вплоть до сельских округов".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что при расчете трансфертов общего характера следует учитывать все имеющиеся диспропорции.

"Из республиканского бюджета в первую очередь должны финансироваться проекты, призванные сократить отставание конкретного региона от общестранового уровня. В то же время правительство должно обратить внимание на вопросы и потребности всех регионов, чтобы ни в коем случае не допустить замедления их развития и ухудшения социально-экономической ситуации".Касым-Жомарт Токаев

С текстовой трансляцией расширенного заседания правительства под председательством главы государства можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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