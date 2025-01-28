Проведут ли в Казахстане референдум по строительству второй АЭС

У министра энергетики Алмасадама Саткалиева на брифинге в правительстве 28 января 2025 года спросили, будут ли в Казахстане проводить референдум по строительству второй атомной электростанции, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго ответил, что для строительства второй АЭС нет необходимости в проведении еще одного референдума. Она будет построена в соответствии с законодательством по решению правительства.

А касательно вендоров для строительства первой АЭС министр заявил, что создана специальная межведомственная комиссия, на которой утвержден перечень вопросов, разосланный всем потенциальным вендорам.

"Часть вендоров уже предоставила свои ответы. Представители министерства и государственных органов посетили страны-участницы, осмотрели заводы производителей оборудования и провели переговоры с потенциальными участниками. В феврале все эти вопросы будут рассмотрены на заседании соответствующей межведомственной комиссии. По итогам будут подготовлены соответствующие предложения", – дополнил Алмасадам Саткалиев.

Он также напомнил, что глава государства поднимал вопрос и давал поручение правительству о создании ядерного кластера.

"Это подразумевает максимальное использование наших возможностей, в том числе по производству продукции, сборок и научного потенциала. Для полной реализации данного потенциала необходимо строительство нескольких АЭС. Сегодня нам поручено подобрать площадки для второй станции. Понятно, что при выборе площадки мы будем исходить из прогноза энергобаланса", – объяснил Алмасадам Саткалиев.

Он также подтвердил, что Курчатов рассматривается как перспективная площадка для строительства второй АЭС.

А на вопрос журналистов, какие еще есть перспективные площадки, где могут построить АЭС, он ответил, что комиссия примет соответствующее решение, а министерство проведет соответствующий анализ.

Все подробности об этапах строительства АЭС можно узнать здесь.