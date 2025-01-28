Сроки строительства АЭС в Казахстане пересмотрят

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 28 января 2025 года ответил, будут ли пересматриваться сроки строительства первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго подтвердил, что поставлена задача ускорения сроков строительства АЭС.



Представители СМИ уточнили, будет ли строительство нескольких АЭС происходить поочередно или параллельно.

"Исходя из прогнозного дефицита электроэнергии, Казахстану необходимо ускоренное строительство энергетических мощностей. Создание ядерного кластера позволит вводить новые мощности и снизить углеродный след, тем самым обеспечить наши обязательства по "зеленой повестке". В этой связи, я считаю, реализация параллельных проектов строительства возможна. У нас есть необходимые ресурсы. Строительство будет осуществляться на разных площадках. То есть, в целом, такой сценарий имеет место для реализации", – ответил Алмасадам Саткалиев.

8 октября 2024 года в Минэнерго сообщали, что в среднем строительство АЭС занимает 10 лет. За это время будет создана специальная программа по подготовке кадров.

Все подробности об этапах строительства АЭС можно узнать здесь.

