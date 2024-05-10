Строительство АЭС в Казахстане: почему до сих пор не решен вопрос по проведению референдума

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 10 мая 2024 года ответил на вопрос, почему до сих пор ничего неизвестно о проведении референдума по строительству атомной электростанции (АЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, сейчас министерство проводит разъяснительную работу в регионах страны.

"Эта работа требует выезда во все регионы, мы съездили только в четыре. Необходимо в каждом регионе провести разъяснительную работу. Эта масштабная работа связана с привлечением специалистов, с работой с лидерами общественного мнения, с местными органами власти. Пока ни одного запроса по ускорению референдума в министерство не поступало ни от общественных объединений, ни от общественников. Поэтому мы работаем в соответствии с законодательством", – сообщил Алмасадам Саткалиев.

1 сентября 2023 года в своем Послании народу Казахстана президент сказал, что вопрос о строительстве АЭС нужно решить на общенациональном референдуме. Дата его проведения пока неизвестна, но в Центризбиркоме позднее заявили, что к референдуму готовы.

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В качестве потенциального места для строительства АЭС выбрали пос. Улкен в Алматинской области. Однако кто будет заниматься ее строительством, все еще неизвестно. Тем временем споры не утихают, и если большинство жителей поселка "за" строительство, то некоторые специалисты и экоактивисты видят в этом опасность.