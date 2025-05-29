Глава Минэнерго прокомментировал повышение цен на газ

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 29 мая 2025 года в кулуарах Astana International forum высказался о повышении цен на газ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что цена повышается для оптовых производителей.

"Что касается конечной цены на газ – во-первых, за этим следит не Министерство энергетики, а Министерство национальной экономики, поскольку это вопрос, прежде всего, монополий и антимонопольного регулирования. Поэтому в первую очередь, я думаю, стоит обращаться именно туда. Если говорить об оптовых поставщиках, то это повышение запланировано в рамках улучшения финансовой устойчивости. Но мы все прекрасно понимаем, что оптовые поставщики потом реализуют газ в розницу. То есть это в любом случае скажется на конечной цене. Что касается сжиженного и товарного газа – это в Казахстане действительно очень важная тема", – озвучил Ерлан Аккенженов.

Представители СМИ уточнили, не станет ли повышение цены поводом для возмущения казахстанцев.

"Я не могу говорить за весь народ. Но работа по разъяснению со стороны министерств ведется, велась и будет вестись. Это необходимая мера для достижения экономической нейтральности нашего национального оператора – "Казахгаза". В России говорят, что "Газпром" – это народное достояние. Почему "Казахгаз" не может быть нашим народным достоянием? Это такая же газовая компания, которая ежедневно обеспечивает весь Казахстан голубым топливом. И конечно, ее тоже нужно беречь. Но надо понимать: мы не можем бесплатно обеспечивать страну газом. Если вы посмотрите, сколько "Казахгаз" инвестирует в то, чтобы добыть это голубое топливо, станет ясно, что это значительные затраты. Это тоже немалые расходы. Если мы хотим иметь надежный источник газа, мы должны понимать, что нужны большие инвестиции", – дополнил Ерлан Аккенженов.

Министр отметил, что на сегодняшний день поставки газа на внутренний рынок осуществляются по ценам ниже себестоимости.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане установили предельные цены на товарный газ с 1 июля 2025 года.

