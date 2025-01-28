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Общество

Сколько стоит ускоренное получение паспорта и удостоверения личности в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 15:49 Фото: gov4c.kz
В 2025 году размер МРП в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

Прежде всего специалисты напомнили, что для оформления паспорта или удостоверения личности необходимо обращаться в центр обслуживания населения (ЦОН).

Получить их можно вне зависимости от места прописки.

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Госпошлина за изготовление документов составляет:

  • удостоверение личности – 0,2 МРП (787 тенге);
  • паспорт (36 страниц) – 8 МРП (31 456 тенге);
  • паспорт (48 страниц) – 12 МРП (47184 тенге);
  • детский паспорт – 4 МРП (15 728 тенге).

Стоит отметить, что детский паспорт состоит из 24 страниц.

Для ребенка младше 12 лет паспорт действует в течение пяти лет, от 12 до 16 лет – в течение 10 лет.

Перечень документов

Первичное удостоверение личности по достижении 16 лет:

  • свидетельство о рождении;
  • удостоверение личности родителя;
  • квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;
  • паспорт гражданина Казахстана (при его наличии);
  • присутствие одного из родителей обязательно.

Удостоверение личности:

  • удостоверение личности при обмене;
  • квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;
  • паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).

Паспорт для взрослого:

  • удостоверение личности гражданина РК;
  • паспорт гражданина РК при обмене;
  • квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.

Детский паспорт:

  • свидетельство о рождении;
  • удостоверение личности родителя;
  • квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;
  • паспорт гражданина Казахстана (при его наличии);
  • присутствие одного из родителей обязательно.

Что касается стандартного срока оказания услуги, что он составляет 15 рабочих дней.

Документы можно получить в ускоренном порядке:

  • для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе: до одного рабочего дня – 3372 тенге; до трех рабочих дней – 1771 тенге;
  • для областных центров: до трех рабочих дней – 3372 тенге, до пяти рабочих дней – 1771 тенге;
  • для районов и городов областей: до семи рабочих дней – 678 тенге.
"День оформления документов не входит в срок оказания государственной услуги".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

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22 января 2025 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал статистические данные о выявлении поддельных и чужих паспортов за 2024 год и первый месяц 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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