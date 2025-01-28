Сколько стоит ускоренное получение паспорта и удостоверения личности в Казахстане

В 2025 году размер МРП в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

Прежде всего специалисты напомнили, что для оформления паспорта или удостоверения личности необходимо обращаться в центр обслуживания населения (ЦОН).

Получить их можно вне зависимости от места прописки.

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Госпошлина за изготовление документов составляет:

удостоверение личности – 0,2 МРП (787 тенге);

паспорт (36 страниц) – 8 МРП (31 456 тенге);

паспорт (48 страниц) – 12 МРП (47184 тенге);

детский паспорт – 4 МРП (15 728 тенге).

Стоит отметить, что детский паспорт состоит из 24 страниц.

Для ребенка младше 12 лет паспорт действует в течение пяти лет, от 12 до 16 лет – в течение 10 лет.

Перечень документов

Первичное удостоверение личности по достижении 16 лет:

свидетельство о рождении;

удостоверение личности родителя;

квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;

паспорт гражданина Казахстана (при его наличии);

присутствие одного из родителей обязательно.

Удостоверение личности:

удостоверение личности при обмене;

квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;

паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).

Паспорт для взрослого:

удостоверение личности гражданина РК;

паспорт гражданина РК при обмене;

квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.

Детский паспорт:

свидетельство о рождении;

удостоверение личности родителя;

квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;

паспорт гражданина Казахстана (при его наличии);

присутствие одного из родителей обязательно.

Что касается стандартного срока оказания услуги, что он составляет 15 рабочих дней.

Документы можно получить в ускоренном порядке:

для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе: до одного рабочего дня – 3372 тенге; до трех рабочих дней – 1771 тенге;

для областных центров: до трех рабочих дней – 3372 тенге, до пяти рабочих дней – 1771 тенге;

для районов и городов областей: до семи рабочих дней – 678 тенге.

"День оформления документов не входит в срок оказания государственной услуги". Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

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