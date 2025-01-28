Сколько стоит ускоренное получение паспорта и удостоверения личности в Казахстане
Прежде всего специалисты напомнили, что для оформления паспорта или удостоверения личности необходимо обращаться в центр обслуживания населения (ЦОН).
Получить их можно вне зависимости от места прописки.
Госпошлина за изготовление документов составляет:
- удостоверение личности – 0,2 МРП (787 тенге);
- паспорт (36 страниц) – 8 МРП (31 456 тенге);
- паспорт (48 страниц) – 12 МРП (47184 тенге);
- детский паспорт – 4 МРП (15 728 тенге).
Стоит отметить, что детский паспорт состоит из 24 страниц.
Для ребенка младше 12 лет паспорт действует в течение пяти лет, от 12 до 16 лет – в течение 10 лет.
Перечень документов
Первичное удостоверение личности по достижении 16 лет:
- свидетельство о рождении;
- удостоверение личности родителя;
- квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;
- паспорт гражданина Казахстана (при его наличии);
- присутствие одного из родителей обязательно.
Удостоверение личности:
- удостоверение личности при обмене;
- квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;
- паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).
Паспорт для взрослого:
- удостоверение личности гражданина РК;
- паспорт гражданина РК при обмене;
- квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.
Детский паспорт:
- свидетельство о рождении;
- удостоверение личности родителя;
- квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины;
- паспорт гражданина Казахстана (при его наличии);
- присутствие одного из родителей обязательно.
Что касается стандартного срока оказания услуги, что он составляет 15 рабочих дней.
Документы можно получить в ускоренном порядке:
- для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе: до одного рабочего дня – 3372 тенге; до трех рабочих дней – 1771 тенге;
- для областных центров: до трех рабочих дней – 3372 тенге, до пяти рабочих дней – 1771 тенге;
- для районов и городов областей: до семи рабочих дней – 678 тенге.
"День оформления документов не входит в срок оказания государственной услуги".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"
22 января 2025 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал статистические данные о выявлении поддельных и чужих паспортов за 2024 год и первый месяц 2025 года.