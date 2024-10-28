"Прошел год, а мы до сих пор ждем их": родные погибших на шахте имени Костенко возложили цветы к памятнику

Спустя год после трагедии на шахте имени Костенко собрались родные и близкие погибших горняков. Они возложили цветы к памятнику, установленному на территории шахты, и поделились своими переживаниями, передает корреспондент Zakon.kz.

Гаухар Мусабекова во время серии взрывов на шахте имени Костенко потеряла супруга. Асету Мусабекову было 44 года. Он должен был отработать всего три смены и выйти в отпуск. Супруги строили планы, мечтали, любили… Вечером 27 октября 2023 года Асет ушел на смену, а уже утром Гаухар узнала, что на шахте произошло ЧП.

Фото предоставлено родными погибших шахтеров

"Днем 27 октября он вопреки обычному не спал, хотя и готовился к ночной смене. Почему-то был тревожным, как будто что-то чувствовал. Поставил фильм с символичным названием "Ангел-2", рассматривал фотографии наши. Ближе к вечеру, видя его состояние, я предложила ему не идти на работу. Но он сказал, что не может подвести своих ребят. Он был в шестой бригаде, она была самая дружная. В итоге ушел на смену с тяжелым сердцем, оглядываясь назад. А по дороге, оказывается, еще встретил соседку, помог ей донести бутылки с водой на пятый этаж, и как будто попрощался", — рассказала Гаухар.

Фото предоставлено родными погибших шахтеров

У Асета Мусабекова остались двое сыновей. После гибели отца жизнь Гаухар и мальчиков сильно изменилась. Дети сильно скучают по отцу, часто разглядывают его фотографии, стали не по годам мудрыми.

"Прошел год, а мы как будто до сих пор ждем его со смены. Я автоматически просыпаюсь ночью в то время, когда он возвращался. Раньше, когда он был жив, ставила будильник. А сейчас просыпаюсь сама по себе. До сих пор не отключаю его телефон. Однажды произошла какая-то мистика и с его номера пришел звонок мне. Почти в пять утра, в то время, когда он возвращался домой. В тот день я плакала так же, как в день трагедии. Мы сильно скучаем, без него жизнь потеряла все краски", — добавила Гаухар.

Фото предоставлено родными погибших шахтеров

У Меруерт Ариновой на шахте тоже погиб муж. Жанболату Магиеву было 42 года. Он отработал на шахте около 10 лет.

"Это должна была быть его последняя смена перед отпуском. Но оказалась последней в жизни. Он был замечательным человеком, очень честным, трудолюбивым, добрым. Как он любил наших детей, словами не передать. Мне во всем помогал, для него не было разделения на мужской и женский труд. Мы до сих пор не можем оправиться после его смерти. Я на нервной почве чуть не лишилась зрения, перенесла уже две операции на левый глаз", — рассказала Меруерт.

За несколько месяцев до трагедии супруги купили квартиру. До этого всю жизнь снимали жилье. Меруерт вспоминает, что супруг любил повторять: "Я не оставлю вас без жилья".

"Сегодня год, как их нет с нами. А мы все ждем их, как будто вот-вот они вернутся со смены. Это очень горько, что в мирное время гибнут здоровые, крепкие мужчины. Я бы хотела, чтобы впредь в нашей стране больше не было таких взрывов", — добавила карагандинка.

Фото предоставлено родными погибших шахтеров

Трагедия на шахте имени Костенко унесла жизни 46 горняков. Родные и близкие погибших до сих пор не могут оправиться от горя. Во время возложения цветов к памятнику с именами своих героев они не могли сдержать слез. В церемонии возложения цветов участвовали также руководство компании и директоры шахт угольного департамента.

По информации пресс-службы компании работоспособность шахты имени Костенко восстановлена полностью. Аварийная лава демонтирована и изолирована. Добыча угля возобновилась с февраля 2024 года. Действует одна лава. В апреле 2025 года планируется запуск второй лавы. Для полноценной работы приобретены три новых проходческих комбайна. На данный момент на шахте пять проходческих бригад.

Фото предоставлено родными погибших шахтеров

Расследование уголовного дела по факту ЧП на шахте имени Костенко завершено в мае 2024 года. Следствие велось по части 3 статьи 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть смерть двух и более лиц". На сегодняшний день идет ознакомление сторон с материалами уголовного дела.

Подозреваемым признаны 10 лиц из числа руководителей шахты и инженерно-технического персонала, из которых 9 содержатся под стражей.

Ранее Zakon.kz сообщал, что трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные 46 человек погибли.

Фото предоставлено родными погибших шахтеров

На следующий день после трагедии, 29 октября 2023 года, в Казахстане был объявлен общенациональный траур. Позже первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор.

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