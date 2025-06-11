#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Общество

Депутат о верификации телефонов: Перекладывание ответственности за серый импорт на казахстанцев

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:47 Фото: pexels
Мажилисмен Болатбек Нажметдинов 11 июня 2025 года в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова отметил, что верификация телефон легализует последствия недоработок государственных органов вместо их устранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в адрес депутатского корпуса продолжают поступать обращения по поводу принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам, осуществляемой через частную структуру – ТОО "ATS Mediafon KZ".

"Как известно, сама процедура обязательной верификации через данную компанию была внедрена менее месяца назад, однако система IMEI-регистрации функционировал всегда. Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане 12 млн устройств в серой зоне, и установленный размер платы за верификацию – 3932 тенге за каждое – вызывает справедливые вопросы, учитывая, что услугу предоставляет частная компания без государственного статуса, без проведения конкурса, без официального мандата... Отдельно следует отметить, что, по оценкам экспертов, до 75% мобильных устройств на рынке Казахстана ввозятся вне официальных таможенных процедур, что формирует системные потери государственного бюджета, оцениваемые до 150 млрд тенге", – озвучил Болатбек Нажметдинов.

По его словам, текущая система верификации фактически подменяет контроль на границе, перекладывая ответственность за серый импорт на граждан и бизнес.

Кроме того, сам механизм вызывает много вопросов: компания получила этот функционал без конкурса и официального мандата, критерии отбора не раскрыты, цена услуги установлена в одностороннем порядке и без обоснования, а сбор персональных данных (ИИН, ФИО, номер телефона, IMEI) ведется без оснований, предусмотренных законом о защите персональных данных.

По мнению депутата, применение такой схемы легализует последствия недоработок государственных органов вместо их устранения.

"Ситуация аналогична кейсу e-Qurylys: навязанная цифровая услуга, частная платформа, отсутствие конкуренции, минимальная публичность. В этой связи прошу разъяснить, на каком основании ТОО "ATS Mediafon KZ" осуществляет функции обязательной верификации IMEI-кодов. Указать нормативные правовые акты, подтверждающие наделение данной компании соответствующими полномочиями. Сообщить, проводилась ли процедура отбора, и кто принимал решение. Указать, кем и на каком основании установлена стоимость 3932 тенге – имеется ли экономическое или правовое обоснование. Разъяснить, на каком основании осуществляется сбор и обработка персональных данных граждан, и имеются ли соответствующие согласия либо исключения", – дополнил Болатбек Нажметдинов.

Он также призывает рассмотреть возможность приостановки действия текущей схемы, передачи функции верификации уполномоченному государственному органу, а также возврата неправомерно взысканных средств предпринимателям и гражданам – в случае, если будут выявлены нарушения законодательства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:47
Мадиев разъяснил, повлияет ли верификация смартфонов на их цену

В конце марта 2025 года в МЦРИАП сообщили, что до 25 мая бизнес и граждане могут легализовать телефоны на портале kz-imei. О том, что ждет казахстанцев с неверифицированными смартфонами, можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу
Общество
12:40, Сегодня
Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: в Минздраве ответили "диванным" критикам
Общество
12:37, Сегодня
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: в Минздраве ответили "диванным" критикам
Когда Турция выдаст Казахстану беглого экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана
Общество
12:25, Сегодня
Когда Турция выдаст Казахстану беглого экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: