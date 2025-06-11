Депутат о верификации телефонов: Перекладывание ответственности за серый импорт на казахстанцев

Мажилисмен Болатбек Нажметдинов 11 июня 2025 года в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова отметил, что верификация телефон легализует последствия недоработок государственных органов вместо их устранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в адрес депутатского корпуса продолжают поступать обращения по поводу принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам, осуществляемой через частную структуру – ТОО "ATS Mediafon KZ".

"Как известно, сама процедура обязательной верификации через данную компанию была внедрена менее месяца назад, однако система IMEI-регистрации функционировал всегда. Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане 12 млн устройств в серой зоне, и установленный размер платы за верификацию – 3932 тенге за каждое – вызывает справедливые вопросы, учитывая, что услугу предоставляет частная компания без государственного статуса, без проведения конкурса, без официального мандата... Отдельно следует отметить, что, по оценкам экспертов, до 75% мобильных устройств на рынке Казахстана ввозятся вне официальных таможенных процедур, что формирует системные потери государственного бюджета, оцениваемые до 150 млрд тенге", – озвучил Болатбек Нажметдинов.

По его словам, текущая система верификации фактически подменяет контроль на границе, перекладывая ответственность за серый импорт на граждан и бизнес.

Кроме того, сам механизм вызывает много вопросов: компания получила этот функционал без конкурса и официального мандата, критерии отбора не раскрыты, цена услуги установлена в одностороннем порядке и без обоснования, а сбор персональных данных (ИИН, ФИО, номер телефона, IMEI) ведется без оснований, предусмотренных законом о защите персональных данных.

По мнению депутата, применение такой схемы легализует последствия недоработок государственных органов вместо их устранения.

"Ситуация аналогична кейсу e-Qurylys: навязанная цифровая услуга, частная платформа, отсутствие конкуренции, минимальная публичность. В этой связи прошу разъяснить, на каком основании ТОО "ATS Mediafon KZ" осуществляет функции обязательной верификации IMEI-кодов. Указать нормативные правовые акты, подтверждающие наделение данной компании соответствующими полномочиями. Сообщить, проводилась ли процедура отбора, и кто принимал решение. Указать, кем и на каком основании установлена стоимость 3932 тенге – имеется ли экономическое или правовое обоснование. Разъяснить, на каком основании осуществляется сбор и обработка персональных данных граждан, и имеются ли соответствующие согласия либо исключения", – дополнил Болатбек Нажметдинов.

Он также призывает рассмотреть возможность приостановки действия текущей схемы, передачи функции верификации уполномоченному государственному органу, а также возврата неправомерно взысканных средств предпринимателям и гражданам – в случае, если будут выявлены нарушения законодательства.

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