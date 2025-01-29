Объявить амнистию для осужденных женщин предлагают в Казахстане

Депутат Мажилиса Каракат Абден на пленарном заседании палаты озвучила информацию о том, сколько женщин отбывают наказание в тюрьмах страны, сообщает Zakon.kz.

Абден в своем запросе на имя министра внутренних дел напомнила, что в этом году Казахстан отмечает 30-летие Конституции.

"В ней установлено, что семья, мать и ребенок находятся под защитой государства. То есть государство уделяет особое внимание защите прав женщин как матерей. Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления амнистии осужденным женщинам, если их преступления не были связаны с насилием и не представляют опасности для общества", – сказала она.

По ее словам, такая мера будет способствовать утверждению социальной справедливости, укреплению семейных ценностей, а также созданию условий для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, встать на правильный путь.

"Сегодня в заключении находятся 2336 женщин, половина из которых – матери, в том числе 250 многодетных матерей. Более 1500 детей остались без матерей. Около 100 детей были отправлены в детские дома", – добавила депутат.

Применить амнистию предлагается к:





- женщинам, осужденным за преступления, не связанные с насилием;

- беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей;

- многодетным женщинам;

- женщинам, впервые осужденным;

- женщинам пожилого возраста (старше 60 лет).