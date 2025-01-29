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Общество

Объявить амнистию для осужденных женщин предлагают в Казахстане

женщины, осужденные, депутаты , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 14:49 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Депутат Мажилиса Каракат Абден на пленарном заседании палаты озвучила информацию о том, сколько женщин отбывают наказание в тюрьмах страны, сообщает Zakon.kz.
Абден в своем запросе на имя министра внутренних дел напомнила, что в этом году Казахстан отмечает 30-летие Конституции.
"В ней установлено, что семья, мать и ребенок находятся под защитой государства. То есть государство уделяет особое внимание защите прав женщин как матерей. Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления амнистии осужденным женщинам, если их преступления не были связаны с насилием и не представляют опасности для общества", – сказала она.
По ее словам, такая мера будет способствовать утверждению социальной справедливости, укреплению семейных ценностей, а также созданию условий для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, встать на правильный путь.
"Сегодня в заключении находятся 2336 женщин, половина из которых – матери, в том числе 250 многодетных матерей. Более 1500 детей остались без матерей. Около 100 детей были отправлены в детские дома", – добавила депутат.
Применить амнистию предлагается к:

- женщинам, осужденным за преступления, не связанные с насилием;
- беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей;
- многодетным женщинам;
- женщинам, впервые осужденным;
- женщинам пожилого возраста (старше 60 лет).

В завершение Каракат Абден привела международный опыт. Так, по ее словам, в Кыргызстане женщины с 1996 года подпадали под амнистию трижды. В Узбекистане в 2013 году была объявлена амнистия, и на свободу вышли женщины и несовершеннолетние. В декабре 2023 года президент России поддержал идею амнистии для женщин. В некоторых штатах США амнистии неоднократно применялись к женщинам, осужденным за различные преступления.

4 января 2025 года сообщалось, что глава военного правительства Мьянмы Мин Аунг Хлайнг объявил об освобождении около шести тысяч заключенных в рамках массовой амнистии, посвященной 77-й годовщине независимости от Великобритании.
Мадина Мамырханова
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