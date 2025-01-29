Депутат требует не лишать супругов ряда казахстанцев права на работу

Депутат Ирина Смирнова 29 января 2025 года в своем депзапросе на имя заместителя премьера Тамары Дуйсеновой попросила не лишать права на работу определенную группу казахстанцев, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что статья 24 Конституции РК гласит: "Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии".

"Вместе с тем, в нашей стране есть категория лиц, которые лишены этого права не по своей воле, а по сложившимся семейным обстоятельствам. Это супруги послов, военнослужащих пограничников. Супруги послов имеют право работать только на вакантных административных-технических должностях в заграничном учреждении. А если таких вакансий нет, тогда у сопровождающего посла супруга нет работы, значит нет пенсионных отчислений, нет возможности иметь собственные финансовые средства, получать кредиты. Нет финансовой свободы", – дополнила депутат.

Она отметила, что за период нахождения на службе у супруга посла происходит депрофессионализация и проблемы при устройстве на работу уже по возвращении на Родину.

"Вместе с тем, в других странах, таких как Россия, Узбекистан, Беларусь и Украина, супругам дипломатов засчитывается стаж работы за период проживания за границей. Более того, в Бельгии, например, существует обязанность для супругов переводить 50% своих пенсионных отчислений другому супругу. Эти примеры показывают, что существует возможность и необходимость создания более справедливой системы пенсионного обеспечения для супругов, сопровождающих дипломатов. Подобная дискриминационная ситуация по возможности трудиться, получать пенсионные выплаты, осуществлять пенсионные накопления, иметь собственные финансовые средства возникают часто у супругов военнослужащих и пограничников, проходящих службу в отдаленных регионах, где работы попросту нет", – озвучила Смирнова.

Она предложила, рассмотреть данный вопрос для обеспечения конституционных прав вышеперечисленной группы граждан на труд и пенсионные отчисления.

Ранее депутаты предложили объявить амнистию для осужденных женщин в Казахстане.