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Общество

Запрет на вывоз ГСМ из Казахстана объяснил глава Минэнерго

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 17:07 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 29 января 2025 года рассказал, каким будет эффект от запрета на экспорт бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что такие механизмы позволяют "увидеть" объемы вывозимого из страны топлива.

"Да, у нас дефицит. По итогам года, как вы знаете, по совокупному годовому потреблению, мы заключаем ежегодно индикативный баланс с Российской Федерацией, согласно которому мы имеем право импортировать беспошлинно определенные виды нефтепродуктов на объем тот, что мы не сможем покрыть за счет внутреннего рынка. И именно введение подобных мер позволяет нам четко отследить, какой объем "серого" экспорта в Казахстане имеет место быть", – пояснил он.

При этом он добавил, что после того, как был введен запрет на экспорт автотранспортом, запасы топлива в стране от 20 до 45 дней резко увеличились. Это, по словам министра, тот объем, который  ранее вывозился по "серым" схемам.

"Ожидаем такого же эффекта от запрета на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом", – резюмировал глава Минэнерго.

29 января министр энергетики, председатель КНБ, министр финансов и министр МВД внесли соответствующие изменения в совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан". Документом введен запрет на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Мадина Мамырханова
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