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Право

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 08:46 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики, председатель КНБ, министр финансов и министр МВД внесли соответствующие изменения в совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", – говорится в тексте.

Исключение составляет вывоз:

  • смазочных масел;
  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
  • авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива;
  • отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года.

Помимо этого, вводится запрет на вывоз железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза:

  • бензина согласно планам поставки, утверждаемым в соответствии с пунктом 7 статьи 18 закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов",
  • нефтепродуктов в рамках предоставления гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф на период с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года.

Приказ введен в действие с 29 января 2025 года.

В Министерстве энергетики пояснили, что данные меры приняты для того, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке страны.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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