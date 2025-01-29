Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом

Министр энергетики, председатель КНБ, министр финансов и министр МВД внесли соответствующие изменения в совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", – говорится в тексте.

Исключение составляет вывоз:

смазочных масел;

вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;

авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива;

отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года.

Помимо этого, вводится запрет на вывоз железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза:

бензина согласно планам поставки, утверждаемым в соответствии с пунктом 7 статьи 18 закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов",

нефтепродуктов в рамках предоставления гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф на период с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года.

Приказ введен в действие с 29 января 2025 года.

В Министерстве энергетики пояснили, что данные меры приняты для того, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке страны.