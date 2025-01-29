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Общество

Сколько времени понадобится для проектирования АЭС в Казахстане

Проектирование АЭС в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:56 Фото: pexels
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года на брифинге ведомства ответил, есть ли уже видение того, сколько времени займет строительство первой АЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, исходя из мирового опыта, понадобится около 2-3 лет на проектирование станции. Затем, с момента заливки первого бетона, строительство займет от 8 до 10 лет.

"В целом, первый блок АЭС строится примерно 10-12 лет при отсутствии существенных рисков. Но мы понимаем, что технологии не стоят на месте, есть опыт строительства и тиражирования тех или иных ядерных технологий. Даже исходя из среднемировых сроков, мы будем ставить вопрос перед официальными вендорами о возможности ускорения данных сроков, чтобы мы могли получить первый блок уже через 8 лет. Это для первой АЭС", – дополнил министр.

Он заявил, что все, что касается качества строительства АЭС, – это процесс, который находится под контролем не только казахстанских контролирующих организаций, но и международного сообщества.

"Будет достаточно серьезный мониторинг со стороны МАГАТЭ и других организаций. В совокупности качество строительства не должно пострадать при сокращении сроков", – дополнил министр.

Ранее стало известно, что сроки строительства АЭС в Казахстане пересмотрят.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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