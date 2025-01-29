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Общество

В Алматы врачи выполнили вторую трансплантацию сердца

В Алматы врачи успешно выполнили вторую трансплантацию сердца, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 18:48 Фото: Instagram/healthcare.gov.kz
Алматинские врачи успешно провели сложнейшую шестичасовую операцию по пересадке сердца, возглавляемую опытным кардиохирургом Юрием Пя, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства здравоохранения РК, донором органов стал 45-летний мужчина из Алматинской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга. Благодаря согласию его родных были спасены жизни 4-х граждан Казахстана, в том числе 43-летнего мужчины с тяжелым заболеванием сердца "дилатационная кардиомиопатия, (токсическая)".

Одним из факторов, повлиявших на ухудшение состояния пациента, стало чрезмерное употребление энергетических напитков в течение 5 лет, что привело к терминальной стадии сердечной недостаточности, невосприимчивой к медикаментозной терапии.

Пациента беспокоили чувство нехватки воздуха и одышка при незначительной физнагрузке, быстрая утомляемость и общая слабость. Ухудшение самочувствия начал отмечать с декабря 2023 года. Наследственность отягощена по материнской линии – ишемическая болезнь сердца и острый инфаркт миокарда.

"В нашей стране уровень развития кардиохирургии и кардиореанимации позволяет получать положительный исход операций по пересадке сердца. Мы признательны команде UMC под руководством Юрия Владимировича за помощь и поддержку. Операции по пересадке органов требуют высокой квалификации медперсонала", – говорит председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов.

По его словам, добровольное согласие на донорство, готовность людей к спасению человеческой жизни является примером гуманности и милосердия. Благородный жест пожертвования родных донора, давших согласие на изъятие органов, вызывает уважение. Донорство органов – это весомый вклад в здоровье общества.

К слову, операция была проведена врачами Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней совместно с University Medical Center.

Отмечается, что были изъяты две почки, легкие, также извлечены роговицы. Почки пересажены 17-летнему пациенту из Жетысуской области в Национальном научном центре им. А. Сызганова и 18-летнему пациенту из города Астана в University Medical Center, легкие трансплантированы 43-летнему пациенту из Костанайской области также в UMC, кератопластика роговиц – двум реципиентам.

В Казахстане на 10 января 2025 года в листе ожидания на пересадку сердца стоят 140 взрослых и пятеро детей.

Ранее Болат Жамишев поднял проблему неразвитой системы посмертного донорства.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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