В Алматы врачи выполнили вторую трансплантацию сердца

Алматинские врачи успешно провели сложнейшую шестичасовую операцию по пересадке сердца, возглавляемую опытным кардиохирургом Юрием Пя, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства здравоохранения РК, донором органов стал 45-летний мужчина из Алматинской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга. Благодаря согласию его родных были спасены жизни 4-х граждан Казахстана, в том числе 43-летнего мужчины с тяжелым заболеванием сердца "дилатационная кардиомиопатия, (токсическая)".

Одним из факторов, повлиявших на ухудшение состояния пациента, стало чрезмерное употребление энергетических напитков в течение 5 лет, что привело к терминальной стадии сердечной недостаточности, невосприимчивой к медикаментозной терапии.

Пациента беспокоили чувство нехватки воздуха и одышка при незначительной физнагрузке, быстрая утомляемость и общая слабость. Ухудшение самочувствия начал отмечать с декабря 2023 года. Наследственность отягощена по материнской линии – ишемическая болезнь сердца и острый инфаркт миокарда.

"В нашей стране уровень развития кардиохирургии и кардиореанимации позволяет получать положительный исход операций по пересадке сердца. Мы признательны команде UMC под руководством Юрия Владимировича за помощь и поддержку. Операции по пересадке органов требуют высокой квалификации медперсонала", – говорит председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов.

По его словам, добровольное согласие на донорство, готовность людей к спасению человеческой жизни является примером гуманности и милосердия. Благородный жест пожертвования родных донора, давших согласие на изъятие органов, вызывает уважение. Донорство органов – это весомый вклад в здоровье общества.

К слову, операция была проведена врачами Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней совместно с University Medical Center.

Отмечается, что были изъяты две почки, легкие, также извлечены роговицы. Почки пересажены 17-летнему пациенту из Жетысуской области в Национальном научном центре им. А. Сызганова и 18-летнему пациенту из города Астана в University Medical Center, легкие трансплантированы 43-летнему пациенту из Костанайской области также в UMC, кератопластика роговиц – двум реципиентам.

В Казахстане на 10 января 2025 года в листе ожидания на пересадку сердца стоят 140 взрослых и пятеро детей.

Ранее Болат Жамишев поднял проблему неразвитой системы посмертного донорства.