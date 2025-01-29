Болат Жамишев о проблеме посмертного донорства в Казахстане: Хайповать сейчас начнут многие

Председатель правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев поднял проблему неразвитой системы посмертного донорства, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в СЦК 29 января 2025 года он сообщил, что отчитывался 17 декабря у главы государства и второй раз поговорил о трупном донорстве.

"Я ему сказал, 4000 человек стоят в очереди на пересадки органов, из них 100 – дети. Мы, если смотреть рейтинги разных стран, по количеству пересадок от трупных доноров в хвосте мировом. А по пересадкам от живых доноров, когда родители отдают почки детям, мы в лидерах. Это плохо. Нужно что-то с этим делать", – сказал Болат Жамишев.

Он считает, что население Казахстана должно задуматься над тем, как спасать живых людей. По мнению Болата Жамишева, нужно быть лидерами по живому донорству и решать связанные с трансплантацией проблемы на законодательном уровне.

"Я надеюсь, что будут все-таки какие-то подвижки. После этого министр здравоохранения встречалась с муфтием, мы тоже встречались и с муфтием, и с лидерами прочих конфессий. Они говорят, дело вообще не в религии. Религии к этому не имеют никакого отношения. Это правовая основа, это сознание граждан. Помогаем мы спасать живых людей или не помогаем. Это выбор в том числе и общества", – заявил глава фонда.

Он добавил, что после его слов многие казахстанцы начнут "хайповать" по этому поводу и "флаг им в руки".

В развитых странах с эффективной системой трансплантации основная доля органов поступает от умерших доноров, что снижает риски для живых людей, отдающих почки или доли печени родственникам. Также высокая доля пересадок от живых доноров провоцирует граждан к продаже органов не по доброй воле, а из-за нужды.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова обсудила с главой Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы вопросы повышения осведомленности населения по вопросам донорства органов.

17 декабря Болат Жамишев отчитался перед президентом Казахстана о проделанной работе и задачах на предстоящий период.