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Общество

Почему в метро Алматы появились перегородки

Метро, вагоны метрополитена, сотрудники метро, общественный транспорт, работники метро, метрополитен, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 09:44 Фото: Zakon.kz
В Метрополитене Алматы сегодня, 30 января 2025 года, прокомментировали ситуацию по установке временных перегородок, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что работы по установке временных перегородок на станциях Алматинского метрополитена начаты для повышения безопасности пассажиров.

"При проектировании действующих станций установка платформ с раздвижными автоматическими дверьми не была предусмотрена в нормативных документах, регулирующих строительство объектов метрополитена. Изменения в эти документы были внесены только в 2022 году. Мы думали, как устроить данный процесс с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров. Здесь нужен системный подход, поэтому на строящихся и проектируемых станциях уже предусмотрена установка платформенных перегородок", – отметил директор Метрополитена Алматы Алмасбек Орынбеков.

Перегородки предназначены для ограждения пространства между вагонами и устанавливаются за счет эксплуатационных расходов метрополитена, без привлечения бюджетных средств. Это временное решение, направленное на повышение безопасности пассажиров, до установки постоянных платформенных дверей (screen doors).

"В настоящее время мы продолжаем монтаж временных разделительных конструкций между вагонами, параллельно осуществляя комплекс испытательных мероприятий. В сети видел фотографию, во время остановки состава одна из перегородок оказалась смещена относительно межвагонного пространства. Еще раз хочу объяснить данный эпизод часть тестового процесса. Подобные ситуации тщательно анализируются. Рабочий процесс не прекращается – инженеры синхронизируют монтажные работы с многоэтапными проверками, чтобы обеспечить работу системы", – добавил Алмасбек Орынбеков.

По его словам, сначала монтируются металлические опоры из нержавеющей полированной стали, на которые впоследствии будут установлены перегородки из ударопрочного закаленного стекла.

Завершение данных работ планируется в ближайшее время.

Как отметил директор Метрополитена Алматы, процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, а также финансирование, проведение процедуры государственных закупок.

"В связи с чем в качестве временной меры для безопасности пассажиров устанавливаются временные металлические перегородки", – подчеркнул Алмасбек Орынбеков.

28 января 2025 года стало известно, что в Алматинском метрополитене начали установку ограждений.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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