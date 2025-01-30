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Общество

Сенат одобрил закон, разрешающий получение посылок третьими лицами

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, курьерская служба, почтовое отделение, работники казпочты, сотрудники казпочты, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 11:18 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената 30 января 2024 года одобрили во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты", передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Алибек Наутиев озвучил, что рассматриваемый закон направлен на совершенствование законодательства в области почты, оказания государственных услуг, торгового мореплавания, а также на повышение информационной безопасности государства.

"Законом вносятся поправки в 2 кодекса и 7 законов Республики Казахстан. В рамках совершенствования законодательства в области почты предусматривается следующее. В связи с ежегодным спадом объема простых писем, отправляемых через почтовые ящики, исключаются положения по почтовым ящикам. При этом законом упорядочены вопросы размещения почтоматов в зданиях и в многоквартирных жилых домах. Надо отметить, что в законе нормы касательно абонентских ящиков сохраняются. Для удобства пользователей услуг операторов почты предлагается предусмотреть возможность вручения третьим лицам почтового отправления путем получения согласия адресата посредством ПИН-кода либо считывания QR-кода", – озвучил он.

По его словам, национальный оператор, то есть АО "Казпочта", наделяется правом транспортировки и хранения лекарственных средств и медицинских изделий согласно требованиям законодательства в области здравоохранения.

"Законом вводится понятие "почтовое отправление с объявленной ценностью" и уточняются условия наступления ответственности операторов почты, связанных с такими отправлениями. В целях совершенствования механизма субсидирования из перечня универсальных услуг связи исключаются услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли и почтовой карточки. Таким образом, данные услуги не будут субсидироваться в связи неактуальностью. Надо отметить, что за последние пять лет объем субсидирования универсальных услуг государством снизился с 3,4 млрд тенге до 654 млн тенге. Законом местные исполнительные органы наделяются компетенцией по оказанию мер содействия по сохранению отделений почтовой связи. "Казпочта" при принятии решения о закрытии отделений обязана информировать акиматы не менее чем за три месяца до предполагаемой даты закрытия", – дополнил Алибек Наутиев.

Он подчеркнул, что, согласно данным "Казпочты", в Казахстане функционируют 2834 почтовых отделения.

"Из них в сельской местности – 2054 отделения почтовой связи, при этом большинство отделений в селах являются убыточными. Данная норма дает возможность местным исполнительным органом принять меры по сохранению почтовой инфраструктуры при наличии возможности. Также законом в целях приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами регулирования дополняется понятие "почтовое отправление с объявленной ценностью". Кроме того, законом предусматриваются нормы по повышению информационной безопасности государства путем защиты техническим способом беспроводных каналов связи государственных органов, а также по закреплению проекта "социальный кошелек" в целях реализации и оцифрования мер государственной поддержки населения", – озвучил Алибек Наутиев.

Ранее стало известно, где в Казахстане построят мультимодальные склады для развития электронной торговли.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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