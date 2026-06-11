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Общество

Сенат одобрил закон о новых правилах потребления газа в Казахстане

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:33 Фото: freepik
Депутаты Сената 11 июня 2026 года во втором чтении одобрили закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики. Документ направлен главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере газоснабжения и электроэнергетики.

Законом предусматриваются следующие нормы:

1) Безвозмездная прямая передача объектов газоснабжения от местных исполнительных органов на баланс Национальному оператору в сфере газа и газоснабжения (далее – Национальный оператор) или его дочерним организациям.

2) Наделение Национального оператора дополнительными функциями, в том числе по согласованию технического задания на проектирование строительства объектов газоснабжения, техническому мониторингу строительства объектов газоснабжения и т.д.

3) Регулирование деятельности газораспределительных организаций, в том числе:

  • обязательное подключение газораспределительной системы к магистральному газопроводу;
  • запрет на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе двумя и более газораспределительными организациями.

4) Утверждение норм потребления товарного газа для бытовых потребителей, при превышении которых будут применяться повышенные коэффициенты.

5) Совершенствование регулирования рынка сжиженного нефтяного газа, в том числе:

  • переход автогазозаправочных станций от наземных емкостей хранения сжиженного нефтяного газа на подземные;
  • запрет на заправку автомобильных транспортных средств и бытовых баллонов вне установленным законом местах;
  • установление местными исполнительными органами предельного количества автогазозаправочных станций в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом;
  • государственное регулирование цены сжиженного нефтяного газа, используемого для теплоснабжения многоквартирных жилых домов;
  • совершенствование механизма распределения сжиженного нефтяного газа путем возврата неиспользованных фракций производителям и т.д.

Кроме того, ряд поправок вносится для развития сферы электроэнергетики, в том числе в части привлечения инвестиций для строительства гидроаккумулирующих электростанций, введение лицензирования деятельности по передаче электрической энергии и т.д.

Ранее депутаты Сената одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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