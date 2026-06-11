Сенат одобрил закон о новых правилах потребления газа в Казахстане

Депутаты Сената 11 июня 2026 года во втором чтении одобрили закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики. Документ направлен главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере газоснабжения и электроэнергетики.

Законом предусматриваются следующие нормы:

1) Безвозмездная прямая передача объектов газоснабжения от местных исполнительных органов на баланс Национальному оператору в сфере газа и газоснабжения (далее – Национальный оператор) или его дочерним организациям.

2) Наделение Национального оператора дополнительными функциями, в том числе по согласованию технического задания на проектирование строительства объектов газоснабжения, техническому мониторингу строительства объектов газоснабжения и т.д.

3) Регулирование деятельности газораспределительных организаций, в том числе:

обязательное подключение газораспределительной системы к магистральному газопроводу;

запрет на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе двумя и более газораспределительными организациями.

4) Утверждение норм потребления товарного газа для бытовых потребителей, при превышении которых будут применяться повышенные коэффициенты.

5) Совершенствование регулирования рынка сжиженного нефтяного газа, в том числе:

переход автогазозаправочных станций от наземных емкостей хранения сжиженного нефтяного газа на подземные;

запрет на заправку автомобильных транспортных средств и бытовых баллонов вне установленным законом местах;

установление местными исполнительными органами предельного количества автогазозаправочных станций в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом;

государственное регулирование цены сжиженного нефтяного газа, используемого для теплоснабжения многоквартирных жилых домов;

совершенствование механизма распределения сжиженного нефтяного газа путем возврата неиспользованных фракций производителям и т.д.

Кроме того, ряд поправок вносится для развития сферы электроэнергетики, в том числе в части привлечения инвестиций для строительства гидроаккумулирующих электростанций, введение лицензирования деятельности по передаче электрической энергии и т.д.

Ранее депутаты Сената одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".