Сенат одобрил закон о новых правилах потребления газа в Казахстане
Отмечается, что целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере газоснабжения и электроэнергетики.
Законом предусматриваются следующие нормы:
1) Безвозмездная прямая передача объектов газоснабжения от местных исполнительных органов на баланс Национальному оператору в сфере газа и газоснабжения (далее – Национальный оператор) или его дочерним организациям.
2) Наделение Национального оператора дополнительными функциями, в том числе по согласованию технического задания на проектирование строительства объектов газоснабжения, техническому мониторингу строительства объектов газоснабжения и т.д.
3) Регулирование деятельности газораспределительных организаций, в том числе:
- обязательное подключение газораспределительной системы к магистральному газопроводу;
- запрет на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе двумя и более газораспределительными организациями.
4) Утверждение норм потребления товарного газа для бытовых потребителей, при превышении которых будут применяться повышенные коэффициенты.
5) Совершенствование регулирования рынка сжиженного нефтяного газа, в том числе:
- переход автогазозаправочных станций от наземных емкостей хранения сжиженного нефтяного газа на подземные;
- запрет на заправку автомобильных транспортных средств и бытовых баллонов вне установленным законом местах;
- установление местными исполнительными органами предельного количества автогазозаправочных станций в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом;
- государственное регулирование цены сжиженного нефтяного газа, используемого для теплоснабжения многоквартирных жилых домов;
- совершенствование механизма распределения сжиженного нефтяного газа путем возврата неиспользованных фракций производителям и т.д.
Кроме того, ряд поправок вносится для развития сферы электроэнергетики, в том числе в части привлечения инвестиций для строительства гидроаккумулирующих электростанций, введение лицензирования деятельности по передаче электрической энергии и т.д.
Ранее депутаты Сената одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".