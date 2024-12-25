В Казахстане изменят правила работы почты

Фото: Zakon.kz

Депутаты на пленарном заседании в Мажилисе одобрили во втором чтении законопроект по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты. Документ направлен на рассмотрение в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что деятельность почтовых операторов имеет большое стратегическое значение для страны. "Поэтому сегодня почтовая отрасль переживает трансформацию. Однако в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются. В этой ситуации важно не потерять логистическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути развития", – озвучила она. По ее словам, законопроектом предусматривается следующее: Порядок доставки меняется. Благодаря цифровым технологиям, при наличии соответствующего пин-кода или QR-кода, предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товара из маркетплейса в почтовое отделение и на дом.

Проектом предусматривается порядок размещения и использования почтаматов для приема посылок.

Сегодня исключаются некоторые невостребованные универсальные услуги.

Сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции.

Отменены устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре.

Продлен пилотный проект по оказанию услуг таможенного брокера. Почта продолжит обеспечивать процесс растаможки товаров с мировых маркеплейсов, а пользователям не нужно будет заниматься этим отдельно.

Приняты нормы по сохранению почтовой инфраструктуры. При закрытии филиалов почты, оператор должен проинформировать об этом местные исполнительные органы за 3 месяца до закрытия. Акимат при этом сможет принимать меры по сохранению почтовых отделений.

Национальный оператор почты сможет заниматься доставкой и хранением лекарств и медицинских изделий. Прежде всего льготных. В будущем это позволит обеспечить доставку медикаментов в самые отдаленные села.

Законопроектом дается правовой статус социальному кошельку. Это новый цифровой подход к оказанию мер государственной поддержки. Он позволит исключить коррупцию и приписки, сделает меры поддержки доступнее для граждан. Кроме того, предусмотрены дополнительные мероприятия по защите информации, обеспечении президентской связи. Также ряд норм направлен на развитие рынка почтовой связи и уточнение полномочий регулятора в данной сфере. Ранее депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили во втором чтении законопроекты по приданию особого статуса городу Туркестану.



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