Аренда ИП и ТОО – новая угроза мошенничества в Алматы
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Киберполиция Алматы предупреждает о новом виде мошенничества с участием отечественных юридических лиц. По данным специалистов, за этими мошенническими схемами зачастую стоят лица, действующие из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.
Так, для создания иллюзии легитимности они используют казахстанские ИП и ТОО.
Злоумышленники убеждают людей открыть на свое имя фирму и передать ее в аренду, предлагая щедрое вознаграждение.
При этом владельцы юридических лиц часто даже не подозревают, что стали частью мошеннической схемы.
С важным советом выступил начальник Управления противодействия киберпреступности Департамента полиции Алматы Анес Калдыбаев.
"Не передавайте свои ИП и ТОО в аренду третьим лицам, так как участились случаи использования арендованных компаний в преступных целях. В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной ответственности".Анес Калдыбаев
Кроме того, по его словам, с вас может быть взыскан материальный ущерб в гражданском порядке.
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Ранее полицейские Алматы рассказали о росте случаев мошенничества среди пожилых людей. Они стали чаще попадаться на уловки о дорожно-транспортном происшествии (ДТП).
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