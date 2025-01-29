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Общество

Аренда ИП и ТОО – новая угроза мошенничества в Алматы

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 10:41 Фото: pexels
Киберполиция Алматы предупреждает о новом виде мошенничества с участием отечественных юридических лиц. По данным специалистов, за этими мошенническими схемами зачастую стоят лица, действующие из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Так, для создания иллюзии легитимности они используют казахстанские ИП и ТОО.

Злоумышленники убеждают людей открыть на свое имя фирму и передать ее в аренду, предлагая щедрое вознаграждение.

При этом владельцы юридических лиц часто даже не подозревают, что стали частью мошеннической схемы.

С важным советом выступил начальник Управления противодействия киберпреступности Департамента полиции Алматы Анес Калдыбаев.

"Не передавайте свои ИП и ТОО в аренду третьим лицам, так как участились случаи использования арендованных компаний в преступных целях. В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной ответственности".Анес Калдыбаев

Кроме того, по его словам, с вас может быть взыскан материальный ущерб в гражданском порядке.

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Ранее полицейские Алматы рассказали о росте случаев мошенничества среди пожилых людей. Они стали чаще попадаться на уловки о дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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