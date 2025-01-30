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Общество

Открыть нельзя закрыть: спор о доступе к достопримечательности разгорелся в Атырау

Местные жители возмущены: владелец одного из ресторанов Атырау самовольно включил в границы своей территории исторический памятник, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 16:16 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Местные жители возмущены: владелец одного из ресторанов Атырау самовольно включил в границы своей территории исторический памятник – старинную водонапорную башню, представляющую культурную ценность. Доступ к ней теперь – только через заведение, передает корреспондент Zakon.kz.

Этому уникальному сооружению в 2025 году исполняется 80 лет. Башня входит в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения и находится под охраной, как архитектурный объект. По данным заместителя руководителя Центра исследования историко-культурного наследия Атырауской области Фархада Байдаулетова, водонапорная башня была построена в 1945 году по заказу ГНПЗ (ныне АНПЗ). В то время это было самое высокое здание в городе – 20 метров. Правда, уже в начале 1950-х годов башня перестала выполнять свою функцию по снабжению водой жилых кварталов.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Башня представляет собой кирпичное сооружение многогранной формы, состоит из трех ярусов. В третьем ярусе находился бак для воды, к которому вела металлическая лестница. Сейчас она утрачена. Внутреннее пространство освещалось через оконные проемы. Это не просто инженерный объект, а важная архитектурная часть городской среды", – пояснил Байдаулетов.
Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам местного жителя Сергея Борисова, недавно вокруг башни установили ограждения и попасть к ней теперь можно только через двор одноименного ресторана, который так и называется – "Башня".

"В Атырау и так остро стоит вопрос сохранения исторических памятников, а такие случаи, как с башней, нередки. Особенно в исторических районах, где частные предприниматели стремятся расширить свои владения. Мы не понимаем: получается, городской акимат передал ее в частные руки? Мы, старожилы, переживаем, что таким образом город потеряет еще одну историческую и культурную ценность", – сетует Борисов.
Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Между тем, сами предприниматели уверяют, что они действовали исключительно из добрых побуждений – с целью благоустройства территории и сохранения башни от разрушения.

"Если башня является историческим памятником, то мы, можно сказать, оказываем содействие в ее охране, ограничивая доступ для сомнительных личностей. Долгое время сооружение стояло заброшенным, превратилось в свалку. Здесь несколько раз случались пожары, бегали крысы, была даже попытка изнасилования. Люди обходили башню стороной. В прошлом году мы решили расчистить территорию и поставить ограждение. Закрыли окна фанерой, заделали дыры. Разрешения мы не брали, но если у властей или горожан есть претензии, мы готовы изменить забор. Но тогда башня снова превратится в заброшенный угол", – пояснил руководитель ресторана Ерик Ботаханов.
Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Краевед Лев Гузиков напоминает, что в микрорайоне Жилгородок есть шесть объектов, имеющих статус исторических памятников и находящихся под охраной государства. Среди них ДК им. Курмангазы, четыре жилых дома и водонапорная башня.

"К сожалению, последние годы башня стала пристанищем для бездомных и бродячих собак. Я считаю, что лучше, если у объекта появится рачительный хозяин, который сделает его туристической достопримечательностью. В мире есть множество примеров, как можно использовать водонапорные башни, не разрушая их и не меняя облик", – отмечает Гузиков.

Пресс-секретарь акима города Атырау Гасырбек Толеген сообщил, что башня сейчас передается в собственность городского акимата. После завершения оформления всех необходимых документов будут проведены работы по ее восстановлению.

Динара Канбетова
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