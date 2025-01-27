Сколько потратит Казахстан на образование в 2025 году

Страна наращивает инвестиции в человеческий капитал: в 2025 году большая доля расходов бюджета РК будет направлена на социальные нужды, в том числе на образование, науку и здравоохранение, сообщает Zakon.kz.

Согласно докладу правительства РК, в текущем году предусмотрено увеличение финансирования по статьям, связанным повышением качества жизни граждан.

Такая политика вполне отвечает мировым требованиям по развитию главного богатства государства – человеческого капитала.

По международным нормам, человеческий капитал – это знания, навыки и здоровье, в которые люди вкладывают средства и которые они аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал и что является ключевым условием для построения социально сплоченного общества.

В 2025 году из всех расходов республиканского бюджета (25,8 трлн тенге) на социальную сферу будет выделено 9,6 трлн тенге, что составит 37,2% (в прошлом году – 23,6 трлн тенге) от общего объема расходов. Расходы на развитие образования составят свыше 1 трлн тенге с увеличением на 116 млрд тенге к уровню 2024 года.

Для сравнения: на поддержку регионов выделено 7,7 трлн тенге (29,8%); на развитие реального сектора экономики – 2,2 трлн тенге (8,5%); прочие расходы составят 3,4 трлн тенге (13,3%).

В затраты по развитию образования входят:

увеличение размера стипендий студентам бакалавриата и магистратуры в среднем на 15-20%;

увеличение количества грантов, в результате чего свыше 78 тыс. молодых казахстанцев смогут получить бесплатное высшее образование;

увеличение оплаты труда ученых в связи с установлением доплат за ученые звания.

Инвестиции в человеческий капитал напрямую связаны с успехом экономики, утверждает эксперт ПРООН по человеческому развитию профессор истории Владимир Осколков и приводит простой пример.

С 1975 по 2020 год доля нематериальных активов компаний индекса S&P 500 (научные разработки, технологии, бренды, авторские права, деловая репутация) выросла с 17 до 90% совокупных активов. А доля материальных активов (здания, земельные участки, оборудование, финансы) сократилась с 83 до 10%.

"Если в 1995 году список самых прибыльных компаний мира возглавляли энергетические, автомобильные, авиационные, финансовые компании, то в 2025 году самые дорогие компании – это те, кто работает в IT-сфере, электронной коммерции, креативной экономике, коммуникациях". Владимир Осколков

Казахстан показывает неплохую динамику по вложениям в образование. Мы уже приближаемся к важному экономическому порогу, когда на развитие образования уходит не менее 4% от ВВП. Но останавливаться ни в коем случае нельзя, предостерегает эксперт.

"Так, Норвегия тратит на образование 8% от ВВП, Швеция – 7,7%. В среднем же страны ОЭСР тратят на цели, связанные с образованием, 4,9% от ВВП, при этом 69% всех расходов на образование идут на начальную и среднюю школу. В общем, есть к чему стремиться". Владимир Осколков

Ранее мы сообщили, что в мировом Индексе процветания (Legatum Prosperity Index) Казахстан показывает очень неплохие результаты. Мы занимаем в рейтинге 35-е место из 163 стран, опережая Польшу, Грецию, Венгрию, Китай, Кувейт, Россию, ОАЭ и так далее.