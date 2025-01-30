В Астане по пятницам временно закроют парковку у одной из мечетей

В Астане парковка, расположенная у мечети "Әл-Фаттах" со стороны улицы Әйтеке би (ул. М. Нәрікбаев, 7), будет временно закрываться по пятницам с 12:00 до 14:00, начиная с 31 января 2025 года. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат столицы.

Ограничение вводится в связи с высокой загруженностью участка в указанное время и направлено на обеспечение безопасности и удобства всех участников дорожного движения.

Водителям рекомендовано использовать альтернативные парковки, расположенные у жилых комплексов Green Garden (по ул. Баян Сулу), Eva (вдоль ул. Баян Сулу и М. Нәрікбаев), Ерке (вдоль ул. М. Нәрікбаев и Әйтеке би) и Аркада (вдоль ул. Әйтеке би).

Ранее сообщалось, что казахстанцы помогли открыть в Африке мечеть, школу и колодец.