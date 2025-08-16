В Астане до 26 августа закроют перекресток Улы Дала и Толе би

Жителей и гостей столицы предупредили о временных ограничениях движения транспорта, которые будут действовать на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны заявили, что это связано с проведением работ по врезке инженерных сетей водопровода, ливневой и бытовой канализации.

"Работы ведут в рамках проекта "Строительство улицы Е-51 от улицы Р. Баглановой до проспекта Улы Дала", – пояснили в акимате столицы.

Фото: акимат Астаны

Движение на участке будет перекрыто с 15 по 26 августа. При этом проезд будет организован поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Ранее жителей Астаны предупредили о закрытии движения на перекрестке рядом с монументом "Байтерек".