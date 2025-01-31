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Общество

Бабушка-таксистка из Казахстана стала звездой зарубежного кино

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 06:06 Фото: turkystan
75-летняя таксистка Оразхан Манабаева стала героиней франко-немецкого документального кино, сообщает Zakon.kz.

Франко-немецкая кинокомпания Artefr представила документальный фильм о необычной героине. Это пожилая пенсионерка Оразхан Манабаева из города Аягоз. Несмотря на возраст, женщина продолжает работать таксистом, оставаясь единственной представительницей профессии среди пожилых людей в своем регионе.

Оразхан, которую пассажиры ласково называют "апашкой", за рулем уже 40 лет. Ее верный Toyota Camry стал символом независимости и жизнелюбия. Она шутит, что замужем 55 лет, но "брак с автомобилем" длится почти столько же.

"Даже если болею, все равно сажусь за руль. Это моя любимая профессия", – рассказала Оразхан апа.

Лента, вышедшая в конце 2024 года, доступна на платформе Arte.tv, но лишь до 14 февраля 2025 года. Парадокс в том, что в Казахстане ролик заблокирован по неизвестным причинам. Отрывок, опубликованный в Instagram Artefr, набрал тысячи просмотров. В нем жизнерадостная таксистка соглашается довезти пассажира за 500 тенге, демонстрируя безудержное чувство юмора.

В начале года в Абайской области после паводков восстановили мост, по которому осуществляется движение между селами Киндикти и Алгабас, а также доступ к мавзолею Ыргызбай ата.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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