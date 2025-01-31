Казахстанцев шантажируют новым наказанием: кому верить
Автор этой рассылки отмечает, что если человек нашел деньги, кошелек, мобильный телефон на улице или в общественном месте, то необходимо записать на видео, где и как это произошло.
Затем, по его словам, следует обратиться в полицию и дождаться ее прибытия.
Это интересное сообщение Stopfake.kz прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
"Согласно п. 2 действующего Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 "О судебной практике по делам о хищениях", присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества не может рассматриваться как хищение".Пресс-служба МВД РК
В связи с чем, заключили в ведомстве, распространяемая информация не является действительной.
Ранее казахстанцы рассылали сообщение, автор которого предупреждал о "смертельно опасном" парацетамоле из Израиля. Якобы препарат был предназначен для Палестины, но продают его в России и Казахстане. Кроме того, после приема человек погибает на шестой день.
Также днем ранее, 30 января, министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку пришлось комментировать фейковую информацию о задержке выплаты стипендий студентам.