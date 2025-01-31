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Общество

Казахстанцев шантажируют новым наказанием: кому верить

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казнете распространяют информацию о возможном наказании для людей, находящих потерянные вещи, включая деньги, кошельки и мобильные телефоны. Якобы такие действия могут привести к обвинению в краже, сообщает Zakon.kz.

Автор этой рассылки отмечает, что если человек нашел деньги, кошелек, мобильный телефон на улице или в общественном месте, то необходимо записать на видео, где и как это произошло.

Затем, по его словам, следует обратиться в полицию и дождаться ее прибытия.

Фото: Stopfake.kz

Это интересное сообщение Stopfake.kz прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

"Согласно п. 2 действующего Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 "О судебной практике по делам о хищениях", присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества не может рассматриваться как хищение".Пресс-служба МВД РК

В связи с чем, заключили в ведомстве, распространяемая информация не является действительной.

Ранее казахстанцы рассылали сообщение, автор которого предупреждал о "смертельно опасном" парацетамоле из Израиля. Якобы препарат был предназначен для Палестины, но продают его в России и Казахстане. Кроме того, после приема человек погибает на шестой день.

Также днем ранее, 30 января, министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку пришлось комментировать фейковую информацию о задержке выплаты стипендий студентам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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