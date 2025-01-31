В Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления

Фото: primeminister.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на правительственном часе в Сенате 31 января 2025 года рассказал о рисках подтопления населенных пунктов весной текущего года, сообщает Zakon.kz.

Глава МЧС доложил депутатам о ходе подготовки к паводкам. "На сегодня по стране в зонах риска подтопления находятся 1223 населенных пункта. Министерство, как координирующий орган, тесно взаимодействует с местными исполнительными и заинтересованными госорганами, чтобы подготовить инфраструктуру к возможным паводкам", – заявил министр. При этом он отметил, что основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций возложены на центральные и местные исполнительные органы. "Противопаводковые мероприятия реализуются в рамках республиканских и региональных программных документов. Следует отметить, что реализация этих мероприятий позволит минимизировать риски подтопления и обеспечить защиту населенных пунктов от паводковых угроз. После завершения паводков регионами начаты превентивные и инженерные работы, координация за ходом их реализации на местах осуществляется подразделениями министерства. Также неоднократно проводились проверки с участием инспекторов аппарата правительства", – резюмировал спикер. Ранее Аринов высказался о возможности введения обязательного страхования жилья от ЧС.

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