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Общество

Это методы цивилизованного мира: глава МЧС о страховании жилья от ЧС

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:27 Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на правительственном часе в Сенате 31 января 2025 года высказался о возможности введения обязательного страхования жилья от ЧС, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие нормы предлагают ввести в законы страны в ведомстве в части страхования жилья от ЧС.

"Основным разработчиком будет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Это методы цивилизованного мира – во всем мире это присутствует. Мы должны идти к этому. Это касается не только частных домов, но и квартир в многоквартирных жилых домах. Абсолютно всего", – сказал министр.

9 сентября 2024 года заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС рассказал о планах внедрения обязательного страхования жилья от ЧС в Казахстане. Он отметил, что соответствующий проект закона разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса.

Мадина Мамырханова
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