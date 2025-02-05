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Общество

Паводки в Казахстане: в МЧС назвали топ-5 регионов в зоне риска

МЧС, Казахстан, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 14:57 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года высказался о готовности к паводкам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Чингис Аринов отметил, что в зоне вероятного подтопления находятся 1223 населенных пункта по стране.

"Они подпадают в эту зону. Это статистика, которую нам дают специалисты. Говорят, что люди перепугались, что все эти населенные пункты накроет вода. Нет, конечно. Мы говорим, что есть такие угрозы, проводим работу. Ряд угроз уже снят. Какие регионы. Если взять статистику, то больше всего таких населенных пунктов в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, если топ-5 брать по населенным пунктам", – отметил глава МЧС.

3 февраля в Казгидромете предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025.

Мадина Мамырханова
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