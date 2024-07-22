100 тенге в Алматы, 70 тенге в Шымкенте: названа стоимость проезда в автобусах
Согласно статданным за июнь, самая распространенная стоимость проезда городским автобусом составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане.
Проезд городским автобусом дешевле всего обходится жителям Шымкента, Актау и Туркестана – 70 тенге.
100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.
Фото: stat.gov.kz
"Отметим, кроме городов Актау, Конаев и Туркестан, стоимость указана при оплате транспортной картой или QR", – добавили в Бюро нацстатистики.
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19 июля 2024 года маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Позднее стало известно, что c 1 августа проезд в автобусах подорожает и в Астане.