100 тенге в Алматы, 70 тенге в Шымкенте: названа стоимость проезда в автобусах

В Бюро национальной статистики сегодня, 22 июля 2024 года, рассказали, сколько стоит проезд в городских автобусах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным за июнь, самая распространенная стоимость проезда городским автобусом составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане.

Проезд городским автобусом дешевле всего обходится жителям Шымкента, Актау и Туркестана – 70 тенге.

100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.

Фото: stat.gov.kz

"Отметим, кроме городов Актау, Конаев и Туркестан, стоимость указана при оплате транспортной картой или QR", – добавили в Бюро нацстатистики.

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19 июля 2024 года маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Позднее стало известно, что c 1 августа проезд в автобусах подорожает и в Астане.