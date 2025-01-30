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События

Каждый ребенок в Казахстане получил по 129,4 доллара из Нацфонда

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 19:24 Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана 30 января сообщил о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Нацфонд – детям", передает Zakon.kz.
По информации НБК, в рамках программы "Нацфонд-детям" начислено по 129,38 долларов на счет каждого ребенка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов США. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей.
"Напомним, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд-детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 долларов США. Эти требования представляют собой обязательства Правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет – гражданами страны", – говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объема валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода.

"Они формируется ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход", – указывается в заявление.

В НБК добавили, что общая накопленная сумма за два года реализации программы составила 232,94 долларов на одного ребенка. Соответствующая информация будет доступна 31 января 2025 года в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile и сайте kids.enpf.kz.

Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал о том, как будут инвестировать средства Национального фонда в экономику Казахстана. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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